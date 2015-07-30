金属期市：伦敦期铜挫跌，美国升息前景重振美元走势

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计持平于上月，仍为50.2，经济改善迹象微弱，缺乏内生增长动力，有待宽松政策继续发挥效应。

“我们有必要看看还会扩大推出多少刺激措施--如果中国政府到最后推出大量刺激措施，价格必会守住--中国经济真的需要成长，”悉尼Ayers Alliance的投资主管Jonathan Barratt表示。

“我的确希望看到铜价的底部，但我并不太相信目前已经触底。”

0703 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.6%，上一交易日小幅收高，盘中触及六日高点每吨5,398美元。

上海期货交易所期铜 跌0.5%报每吨38,560元人民币。

其它金属方面，上海期镍 和期锌 分别跌1.5%，期锡 跌1.2%，未受印尼出口受阻消息影响。

印尼大型锡矿PT Timah 的高管周四表示，该公司在8月很多时间里将无法出口锡，因实施新出口规定将造成行政方面的拖延。(完)

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