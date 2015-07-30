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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 17:00 BJT

台湾汇市：台币收跌创四个月新低，海外NDF一周天期美元/台币转为溢价

* 台币收跌创四个月收盘新低
    * 海外NDF一周天期美元/台币转为溢价
    * 午后外资汇出力道增温但出口商抛汇
    * 明日实质交易区间估在31.430-31.530

    路透台北7月30日 - 台币兑美元 周四收跌创四个月新低。交易员表示，由于海外NDF一周及一个
月天期美元/台币换汇点转为溢价，及午后外资汇出力道增温，带动台币实质交投转为趋弱靠向31.500，但月
底出口商抛汇卖需仍强，令台币实质交投暂持在既有盘整，表现优于韩元等主要亚币。
        
    他们指出，美联储升息预期再起提振美元持坚，致日圆、韩元走势疲软，惟台币实质交投仍守在原有区间
，主要消化出口商在31.450上方的抛汇卖盘，待这波出口商抛汇力道大致去化，市场预期台币主交投仍将随亚
币偏弱整理，不排除实质交投再贬回31.500上方。

   “ 筹码有点乱，需要时间整理。”一位大型公营行库交易员说。
    
     交易员并提及，尽管今日台股反弹收涨逾1%及外资转为买超台股，但外资仍旧偏向汇出，只是用既有资
金回补部位，且短天期海外NDF美元/台币换汇点转为溢价，显示短线海外法人因亚币偏贬而看弱台币，而明日
为月底最后一个交易日，暂且消化出口商抛汇需求，将略缓和台币随亚币趋贬力道。 
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一周及一个月天期美元/台币换汇点皆转为溢价。一个
月美元/台币远汇 尾盘报31.518/31.548，上日收在31.475。 
    
    台币兑美元今日收创四个月收盘低位，前波低位为3月18日的31.650。今日台币实质交易区间在31.410-31
.490，上日交易区间在31.420-31.470。交易员预估，明日台币实质交投波动区间暂看在31.420-31.520。 
    
    台湾股市周四反弹收涨逾1%；台湾证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股转为买超11.58亿台币，
中止连续六个交易日卖超共计224.25亿台币。 
 
       
     多数新兴亚洲货币周四下滑，晚些时候将公布的美国经济增长数据或令美国最早9月加息的预期升温。此
前美国联邦储备理事会(美联储/FED)称美国经济和就业市场继续增强，这为联储在9月举行的下次政策会议上
升息提供了可能性。 
     
    本周余日国际重要经济数据和事件有： 
    7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月消费者信心指数初
值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；瑞士7月KOF领先指标 。
     
    7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(P
MI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑
订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率
决定。   
 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.601    31.523  31.410-31.610   31.610     8.99    6.68
                                                                         
 元太外汇经纪公司     31.600    31.520  31.413-31.610   31.610     3.58    4.02
                                                                         
 
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 美元/台币一个月期            0.010/0.020           -0.010/0.000
 美元/台币六个月期           -0.060/-0.055          -0.080/-0.070    
 (完)

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