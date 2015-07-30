台湾汇市：台币收跌创四个月新低，海外NDF一周天期美元/台币转为溢价

* 台币收跌创四个月收盘新低 * 海外NDF一周天期美元/台币转为溢价 * 午后外资汇出力道增温但出口商抛汇 * 明日实质交易区间估在31.430-31.530 路透台北7月30日 - 台币兑美元 周四收跌创四个月新低。交易员表示，由于海外NDF一周及一个 月天期美元/台币换汇点转为溢价，及午后外资汇出力道增温，带动台币实质交投转为趋弱靠向31.500，但月 底出口商抛汇卖需仍强，令台币实质交投暂持在既有盘整，表现优于韩元等主要亚币。 他们指出，美联储升息预期再起提振美元持坚，致日圆、韩元走势疲软，惟台币实质交投仍守在原有区间 ，主要消化出口商在31.450上方的抛汇卖盘，待这波出口商抛汇力道大致去化，市场预期台币主交投仍将随亚 币偏弱整理，不排除实质交投再贬回31.500上方。 “ 筹码有点乱，需要时间整理。”一位大型公营行库交易员说。 交易员并提及，尽管今日台股反弹收涨逾1%及外资转为买超台股，但外资仍旧偏向汇出，只是用既有资 金回补部位，且短天期海外NDF美元/台币换汇点转为溢价，显示短线海外法人因亚币偏贬而看弱台币，而明日 为月底最后一个交易日，暂且消化出口商抛汇需求，将略缓和台币随亚币趋贬力道。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一周及一个月天期美元/台币换汇点皆转为溢价。一个 月美元/台币远汇 尾盘报31.518/31.548，上日收在31.475。 台币兑美元今日收创四个月收盘低位，前波低位为3月18日的31.650。今日台币实质交易区间在31.410-31 .490，上日交易区间在31.420-31.470。交易员预估，明日台币实质交投波动区间暂看在31.420-31.520。 台湾股市周四反弹收涨逾1%；台湾证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股转为买超11.58亿台币， 中止连续六个交易日卖超共计224.25亿台币。 多数新兴亚洲货币周四下滑，晚些时候将公布的美国经济增长数据或令美国最早9月加息的预期升温。此 前美国联邦储备理事会(美联储/FED)称美国经济和就业市场继续增强，这为联储在9月举行的下次政策会议上 升息提供了可能性。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月消费者信心指数初 值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；瑞士7月KOF领先指标 。 7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(P MI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑 订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率 决定。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.601 31.523 31.410-31.610 31.610 8.99 6.68 元太外汇经纪公司 31.600 31.520 31.413-31.610 31.610 3.58 4.02 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.060/-0.055 -0.080/-0.070 (完)