版本:
中国
市场报道 | 2015年 7月 30日 星期四 16:02 BJT

《汇市简讯》英镑/美元技术面仍倾向上行，可逢低作多

0745 GMT

* 在1.5701前再度失利，前景喜忧参半

* 1.5701是英镑/美元由1.5930跌至1.5330的61.8%回档技术位

* 日线云区范围1.5316-1.5630仍然偏大，令走势持续倾向于上行

* 寻求在1.5530处做多，在周二低点1.5528略上方

* 技术图表：link.reuters.com/qym35w。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 蔡美珍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐