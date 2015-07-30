中国央行：将继续发挥差别准备金动态调整工具逆周期调节作用--行长助理

路透北京7月30日 - 中国央行行长助理张晓慧表示，下一阶段央行将继续发挥差别准备金动态调整工具的逆周期调节作用，完善应对资本流动的宏观审慎管理框架；针对金融深化和创新发展，研究探索将更多信用创造活动纳入宏观审慎政策框架；建立并完善宏观审慎管理和微观审慎监管协调配合、互为补充的体制机制。

新浪网周四全文刊登她在博鳌亚洲论坛悉尼会议的讲话称，中央银行需要更加关注金融稳定目标，并设计更有利于防范系统性金融风险和包容宏观审慎管理的政策框架和组织架构。

“随着信息技术和互联网金融的发展，金融市场呈现出风险聚集化、主体行为碎片化等特征，都会对传统监管体系以及宏观审慎管理提出新的要求。”张晓慧表示，将加强与国际同行的交流与沟通，取长补短，进一步做好新时期的金融调控工作，促进金融市场和金融体系的健康和可持续发展。

她称，从危机以来全球的反思看，传统的通胀目标制正在向通胀目标制加宏观审慎政策的框架转变。在这个过程中，需要厘清宏观审慎政策与货币政策、微观审慎政策之间的关系。

宏观审慎政策主要包括两类工具：从时间角度看，主要是采取一系列逆风向调节措施以实现“以丰补歉”，防范由顺周期波动导致的系统性风险；从空间角度看，主要通过提高对系统重要性金融机构的流动性和资本要求、在银行主营业务与高杠杆、高风险交易之间建立隔离措施等，防范不同机构之间相互传染导致的系统性风险。

她进一步称，对于部分经济体尤其是一些新兴经济体而言，对资本流动也有必要实施一定的宏观审慎管理，以防止出现大的货币错配和资本大量外流冲击经济的情况。金融机构应把握宏观审慎政策的核心和发展趋势，在提升资本实力、改善风险管理、防止杠杆过快上升、实现稳健经营中下更大功夫。