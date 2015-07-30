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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 16:25 BJT

《全球汇市》美元创本周新高，美联储进一步迈向加息

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0966 1.0984 -0.16 -9.35 1.2097

美元/日圆 124.17 123.92 0.20 3.94 119.68

欧元/日圆 136.13 136.07 0.04 -6.26 144.77

美元/瑞郎 0.9701 0.9675 0.27 -2.41 0.9941

英镑/美元 1.5608 1.5602 0.04 0.22 1.5573

美元/加元 1.2973 1.2943 0.23 11.66 1.1618

澳元/美元 0.7294 0.7291 0.04 -10.70 0.8168

新西兰元/美元 0.6628 0.6662 -0.51 -14.99 0.7797

欧元/瑞郎 1.0641 1.0630 0.10 -11.52 1.2026

欧元/英镑 0.7018 0.7039 -0.30 -9.50 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4404 9.4906 -0.53 0.34 9.4688

美元/挪威克朗 8.1581 8.1458 0.15 9.18 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 孙国玉/陈宗琦/蔡美珍/孙茉莉/于春红/郑茵)

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