《香港重要政经日程》--7月31日-8月7日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
================== 今日重要政经消息=================
7月31日（周五）
-- 公布6月份M-3货币供应数据。
-- 公布6月底人民币存款数字。
-- 公布6月份零售销售数据。
-- 中信资源 公布中期业绩。
-- 中核工业二三国际 公布中期业绩。
--10:30 霭华押业信贷 周年股东大会。
--12:00 周大福 周年股东大会。
--15:00 壹传媒 周年股东大会。
================== 近期重要政经消息=================
8月3日（周一）
-- 汇丰控股 公布中期业绩。
-- 恒生银行 公布中期业绩。
-- 东亚银行 公布中期业绩。
--15:30 华润创业 股东特别大会。
8月4日（周二）
-- 美高梅中国 公布中期业绩。
-- 和记电讯香港 公布中期业绩。
-- 华虹半导体 公布中期业绩。
-- 亚洲水泥 公布中期业绩。
8月5日（周三）
-- 渣打 公布中期业绩。
-- 香港电讯 公布中期业绩。
-- 希慎兴业 公布中期业绩。
-- 安踏体育 公布中期业绩。
8月6日（周四）
-- 昆仑能源 公布中期业绩。
-- 朗廷 公布中期业绩。
-- 电讯盈科 公布中期业绩。
8月7日（周五）
-- 公布7月外汇储备资产数字。
-- 华润水泥 公布中期业绩。
-- 申万宏源 公布中期业绩。
-- 东方海外 公布中期业绩。
-- 信利国际 公布中期业绩。
-- 统一企业中国 公布中期业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。