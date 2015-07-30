国际油市：伊朗石油行业恢复到五年前水平约需1,000亿美元--工业部长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透维也纳7月30日 - 据奥地利报纸《Wiener Zeitung》周四刊登的采访文章，伊朗工业部长Mohammad Reza Nematzadeh表示，伊朗的石油行业要恢复到五年前的水平，大约需要1,000亿美元资金。
在上周于维也纳召开的一个行业会议上，伊朗公布了一套侧重于市场的经济政策方案，旨在争取外国投资。
西方预计伊朗需要3,000亿美元才能使石油行业回到制裁前的水平。会上有记者问及此事时，Nematzadeh称：“在我看来，这一数字太高。我认为有这三分之一的钱就够了。”
伊朗官员上周称，伊朗的目标是到2020年油气项目规模达到1,850亿美元。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”