国际油市：伊朗石油行业恢复到五年前水平约需1,000亿美元--工业部长

路透维也纳7月30日 - 据奥地利报纸《Wiener Zeitung》周四刊登的采访文章，伊朗工业部长Mohammad Reza Nematzadeh表示，伊朗的石油行业要恢复到五年前的水平，大约需要1,000亿美元资金。

在上周于维也纳召开的一个行业会议上，伊朗公布了一套侧重于市场的经济政策方案，旨在争取外国投资。

西方预计伊朗需要3,000亿美元才能使石油行业回到制裁前的水平。会上有记者问及此事时，Nematzadeh称：“在我看来，这一数字太高。我认为有这三分之一的钱就够了。”