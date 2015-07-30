路透基点：丽新发展重返市场，寻求30亿港元再融资贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，丽新发展有限公司重返贷款市场，寻求获得30亿港元(3.87亿美元)五年期贷款，为其将在2015年10月到期的一笔贷款再融资。该公司不到一个月之前刚完成了一笔36亿港元的俱乐部贷款。
消息人士称，丽新发展在本周向关系银行发出了邀请。该公司自己安排此次贷款。
这笔贷款由10亿港元的定期贷款部分，以及20亿港元的循环贷款部分组成。
整笔贷款的利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码150个基点，先付费用111个基点。循环贷款部分有32.5个基点的承诺费。
丽新发展将香港长沙湾地区的一处物业作为担保。
贷款资金用于再融资及一般企业用途。银行回覆截止时间为8月中旬。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”