路透基点：丽新发展重返市场，寻求30亿港元再融资贷款--TRLPC

路透香港7月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，丽新发展有限公司重返贷款市场，寻求获得30亿港元(3.87亿美元)五年期贷款，为其将在2015年10月到期的一笔贷款再融资。该公司不到一个月之前刚完成了一笔36亿港元的俱乐部贷款。

消息人士称，丽新发展在本周向关系银行发出了邀请。该公司自己安排此次贷款。

这笔贷款由10亿港元的定期贷款部分，以及20亿港元的循环贷款部分组成。

整笔贷款的利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码150个基点，先付费用111个基点。循环贷款部分有32.5个基点的承诺费。

丽新发展将香港长沙湾地区的一处物业作为担保。