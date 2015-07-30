欧洲汇市：英镑走坚力抗美元升势，受英国升息前景支撑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
近期的英国数据比较强劲，消费需求保持旺盛。周二数据显示，英国第二季增长加速。所有这些数据在过去几日为英镑提供了支撑。
英镑 涨0.1%，至1.5607美元，周三曾触及四周高点1.5691美元，为7月1日来最高水平。欧元/英镑 跌0.4%至0.7021英镑，盘中触及一周低点0.7016英镑。
英国央行货币政策委员会(MPC)下周将召开会议，并将首次在同时公布利率决定、委员投票详细情况及对英国经济的季度预期。
市场预计央行料将维持利率不变，但投票或显示其内部自今年以来首次出现分歧。部分人士预计，会有最多三位委员会赞成立即加息。
花旗分析师称，央行下周会议为主要影响因素，影响超过消费者信心等国内数据。(完)
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(编译 蔡美珍/孙国玉 审校 孙茉莉/郑茵)
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