欧洲汇市：英镑走坚力抗美元升势，受英国升息前景支撑

近期的英国数据比较强劲，消费需求保持旺盛。周二数据显示，英国第二季增长加速。所有这些数据在过去几日为英镑提供了支撑。

英镑 涨0.1%，至1.5607美元，周三曾触及四周高点1.5691美元，为7月1日来最高水平。欧元/英镑 跌0.4%至0.7021英镑，盘中触及一周低点0.7016英镑。

英国央行货币政策委员会(MPC)下周将召开会议，并将首次在同时公布利率决定、委员投票详细情况及对英国经济的季度预期。

市场预计央行料将维持利率不变，但投票或显示其内部自今年以来首次出现分歧。部分人士预计，会有最多三位委员会赞成立即加息。

花旗分析师称，央行下周会议为主要影响因素，影响超过消费者信心等国内数据。(完)

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