中国能源：海南新油储设施预定8月底起陆续投入运行--消息

路透北京/新加坡7月30日 - 中国国有和民营公司未来几个月将在南部启用约2,600万桶的新储油罐，目前交易所对石油存储的需求强劲，因预期油价将反弹，足以覆盖仓储成本。

一位知情人士称，全球最大的独立储罐运营商孚宝(Vopak) 8月底将在中国海南省启动130万立方米(820万桶)的原油储运设施。

这比行业消息人士今年稍早预期的进度晚了三个月左右。孚宝拒绝就可能客户对象置评，但证实储罐将在三季度开始投入运营。

业界高层消息人士称，孚宝及中国合作伙伴国家开发投资公司，与潜在客户的洽商进入深入阶段，这些潜在客户包括来宝集团 、伊朗国家石油公司(NIOC)。

贸易商表示，民营公司中国华信能源有限公司将在10月初启用280万立方米(1,760万桶)的储罐设施，包括240万立方米的原油存储设施，其余的为轻质交通燃料存储设施。

华信能源的储罐亦位于海南洋浦，临近孚宝的据点，启用比原计划晚约一个月。一位公司消息人士称“多家客户正在洽谈”租赁事宜。

贸易商表示，这两个新罐区的地理位置并非绝佳，因附近仅有一座大型炼厂是潜在的终端客户--中石化 旗下日产能16万桶的海南炼厂--不过这些存储设施可作为油品北运的跳板。