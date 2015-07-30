中国金融：大额存单发行主体扩容对收益率影响小，转让平台在搭建中--普益

路透北京7月30日 - 中国第三方理财研究机构--普益财富周四发布报告称，预计大额存单发行主体扩容后发行量小幅增长概率较大，收益率也不会有较大变化。同时目前大额存单的转让平台正在搭建过程中，搭建完毕之后其可转让功能将正式实现。

报告称，目前银行资产端的收益率呈现下降态势，因此负债端的收益率必然也会承压下行，上周银行理财产品收益率出现普跌，正是这一情况的具体体现。而考虑到目前大额存单的收益率已经较低，因此下跌的空间有限，预计其收益率持平或者小幅下跌是主要趋势。

“扩容增大了大额存单的供给量，但最终发行量是由供需双方来决定的，因此还需考虑市场需求。”报告称，“从此前的发行情况来看，市场对于大额存单有一定的需求，但需求量不是特别大。”

不过，报告并称，从市场接受度来看，此前9家市场利率定价自律机制核心成员中进行试点发行的效果较好，基本没有出现销售不出去的情况。扩容增加了四十多家城商行，也反映出从市场占有率来看，城商行在行业中的地位也越来越重要。

就发行情况来看，报告统计称此前9家核心成员发行大额存单的规模大部分都没有公开，不过从已公开的数据来看，首次发行的规模大多在几十亿到一百亿左右。期限上主要涵盖了1个月、3个月、6个月、1年期，4个期限，利率除个别产品有微幅变化外，基本都是较基准利率上浮40%。