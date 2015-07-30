欧洲个股：西门子预期年度利润率将达低标，审慎看待中国业务

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透法兰克福7月30日 - 德国大型工业集团西门子 重申，全年度利润率将处于预估目标区间10-11%的下缘，此前公布6月底止计年度第三季利润率为9.5%。
执行长Joe Kaeser及财务长Ralf Thomas表示，他们已经见到7月有所改善，让他们有信心做出如上预测。
不过Kaeser表示，大型涡轮机及医疗影像等业务“有许多积极定价行为”，并对年底前中国业务抱持审慎看法。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”