欧洲个股：西门子预期年度利润率将达低标，审慎看待中国业务

路透法兰克福7月30日 - 德国大型工业集团西门子 重申，全年度利润率将处于预估目标区间10-11%的下缘，此前公布6月底止计年度第三季利润率为9.5%。

执行长Joe Kaeser及财务长Ralf Thomas表示，他们已经见到7月有所改善，让他们有信心做出如上预测。

不过Kaeser表示，大型涡轮机及医疗影像等业务“有许多积极定价行为”，并对年底前中国业务抱持审慎看法。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)