中港个股：中国远洋料上半年业绩扭亏，受益船舶报废补助资金

路透香港7月30日 - 中国主要综合航运企业--中国远洋 周四称，预期今年上半年业绩将转亏为盈，主要因公司通过获得船舶报废更新补助资金，以及削减开支措施所推动。

公司表示，上半年国际航运市场供需失衡局面仍无实质改善，集装、乾散货运市场持续低迷，运价亦同比下滑且处于低位。但公司通过获得船舶报废更新补助资金并计入上半年损益表，以及采取各项增收节支措施，因此实现扭亏。