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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 17:21 BJT

中港个股：中国远洋料上半年业绩扭亏，受益船舶报废补助资金

路透香港7月30日 - 中国主要综合航运企业--中国远洋 周四称，预期今年上半年业绩将转亏为盈，主要因公司通过获得船舶报废更新补助资金，以及削减开支措施所推动。

中国远洋表示，预期1-6月间的净利将约19亿元人民币，去年同期公司净亏损22.8亿元。

公司表示，上半年国际航运市场供需失衡局面仍无实质改善，集装、乾散货运市场持续低迷，运价亦同比下滑且处于低位。但公司通过获得船舶报废更新补助资金并计入上半年损益表，以及采取各项增收节支措施，因此实现扭亏。

中国远洋稍早表示，于6月30日通过控股股东中远集团总公司收到船舶报废更新补助资金约39.63亿元。有关补助是弥补公司因船舶提前拆解带来的损失。

中国远洋H股今天收低1.74%报3.96港元，其A股则跌1.47%报10.03元人民币。（完）

欲浏览上市公司发布于上海交易所的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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