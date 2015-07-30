英国央行：计划改革SONIA，将扩大采样交易的区间

路透伦敦7月30日 - 英国央行周四推出改革英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)的计划；SONIA亦为英国利率期货的基准。

英央行称，计划从银行、营建协会和大型投资机构处收集有担保和无担保贷款的“交易层面数据”。

“英央行认为有必要改革SONIA，因为它是英镑市场的关键指标，而且英央行认为目前基于SONIA的经纪转存款市场规模有限，”英央行称。

“新的英镑货币市场数据收集透过扩大支撑这一指标的交易区间，提供了优化SONIA的机会，”该央行补充称。

英央行将就计划中的调整进行咨询，直至10月1日；有观点认为，在明年第二季英央行接手成为SONIA的唯一管理机构后，将在某一时间进行改革。(完)