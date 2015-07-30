全球金属：印尼贸易部长已为自由港签署铜出口许可

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达7月30日 - 印尼贸易部长Rachmat Gobel签字后，本周稍早印尼与美国自由港麦克默伦铜金矿公司 达成的铜出口协议被敲定。
自由港周一与印尼政府达成了未来六个月出口775,000吨铜的协议，不过由于行政管理上的问题，协议的完成需要延迟。自由港经营着印尼巴布亚省最大铜矿之一。
Gobel周四告诉记者，“我昨天为自由港签署了出口许可。”
自由港印尼分支执行长Maroef Sjamsoeddin周三告诉记者，一旦获批，准备发货20,000-30,000吨铜。(完) (编译 孙国玉；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”