全球金属：印尼贸易部长已为自由港签署铜出口许可

路透雅加达7月30日 - 印尼贸易部长Rachmat Gobel签字后，本周稍早印尼与美国自由港麦克默伦铜金矿公司 达成的铜出口协议被敲定。

自由港周一与印尼政府达成了未来六个月出口775,000吨铜的协议，不过由于行政管理上的问题，协议的完成需要延迟。自由港经营着印尼巴布亚省最大铜矿之一。

Gobel周四告诉记者，“我昨天为自由港签署了出口许可。”

自由港印尼分支执行长Maroef Sjamsoeddin周三告诉记者，一旦获批，准备发货20,000-30,000吨铜。(完) (编译 孙国玉；审校 于春红)