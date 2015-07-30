美国个股：诺亚财富携手瑞士私人银行UBP，提升全球资产配置能力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月30日 - 随着中国高净值人群海外配置资产需求日益上升，中国财富管理机构亦开始提升其全球资产配置能力。继与美国麦金利资本合作后，诺亚财富 周四又牵手瑞士知名私人银行瑞士联合私人银行（UBP），提升其全球市场研究和产品设计能力。
UBP是欧洲最大的专注于财富和资产管理的银行之一，资产规模近1,000亿美元。此次双方合作首先是诺亚引入UBP的全球宏观研究，以及其对于全球对冲基金的研究和筛选技术。未来双方还计划在产品设计上进行合作。
“我们看好中国客户的全球配置需求，目前正好到了这个转折点。”诺亚财富董事局主席、首席执行官（CEO）汪静波表示，若要进行大类资产配置，全球化配置应是大趋势。
她说，希望借助UBP在全球市场研究、产品设计和筛选等领域丰富的经验，诺亚财富在全球资产配置服务方面的能力将上一个台阶。
7月初，诺亚财富与美国知名家族资产管理公司麦金利资本等进行合作，提升诺亚在全球的家族财富管理能力。
诺亚财富近日发布的下半年投资策略建议，应增加海外资产配置，选择性增加优质海外不动产及优选海外证券基金；增加风险资本等一级市场资产配置比例；谨慎看待A股市场，优选投资A股的公募基金和私募基金；调整固定收益部分的投资。
目前诺亚财富的高净值客户已接近8万人，资产规模超过2,000亿元人民币。今年以来，海外产品已占诺亚全部产品规模的8-10%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”