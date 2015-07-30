亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第二天攀升，获益于空头回补

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。
“但对中国股市的担心仍挥之不去，目前中国股市受到政府措施的人为支撑，一旦撤走这些措施，中国股市可能面临新一轮跌势，”Yoshida称。
“如果真是这样，TOCOM期胶可能跌破200日圆的关键心理支撑位。”
上海期交所主力1月橡胶 跌55元人民币，报每吨12,695元。
新加坡SICOM-8月期胶 最新报每公斤140.0美分，下跌0.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/于春红; 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”