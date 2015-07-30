亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第二天攀升，获益于空头回补

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

“但对中国股市的担心仍挥之不去，目前中国股市受到政府措施的人为支撑，一旦撤走这些措施，中国股市可能面临新一轮跌势，”Yoshida称。

“如果真是这样，TOCOM期胶可能跌破200日圆的关键心理支撑位。”

上海期交所主力1月橡胶 跌55元人民币，报每吨12,695元。

新加坡SICOM-8月期胶 最新报每公斤140.0美分，下跌0.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/于春红; 审校 蔡美珍)