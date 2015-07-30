路透伦敦7月30日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：该汇率隔夜承压，目前似乎已在费波纳奇阻力位1.1124/29美元处见顶。若跌破1.10，则将在处于守势。盘中反弹或在1.1005受阻，将回落至5月低点和上行趋势线1.0819/04。初步阻力位在1.1124/29(费波纳奇阻力位)和1.1200/16 (7月10日高点)。我们依然预计汇率将在1.1440/60区间高端受阻。该汇率将在1.08-1.15之间波动，长期前景依然看跌。

美元/日圆：继续从云区顶部回升，预计将再度试探124.46/69阻力位(6月17日高点和78.6%回档位)。若突破124.69将升至6月高点125.86。该汇率上行受限于趋势通道，本周阻力位为127.88，这也是我们的短期目标位。若下行，理论上说7月27日低点123.01应可守住。若跌破则将进一步跌向122.18附近的日线图云区底部。

欧元/英镑：今日未能突破55日移动均线切入位0.7143英镑，重新回归守势。目前看来，在此处见顶的可能性增大，目前认为可能会重新下探近期低点0.6937英镑。短期支撑位0.7015(3月低点)看起来可能被跌破。汇率最近跌至六年下行通道底部，0.6937/67区域也有可能再度坚守住。这是关键支撑位，若跌破将跌至2007年低点0.6571/41。若无法升逾目前位于0.7206的2015年下行趋势线，则将确立看跌倾向。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0966 1.0984 -0.16 -9.35 1.2097

美元/日圆 124.26 123.92 0.27 4.02 119.68

欧元/日圆 136.24 136.07 0.12 -6.18 144.77

美元/瑞郎 0.9710 0.9675 0.36 -2.32 0.9941

英镑/美元 1.5613 1.5602 0.07 0.25 1.5573

美元/加元 1.2972 1.2943 0.22 11.65 1.1618

澳元/美元 0.7288 0.7291 -0.04 -10.77 0.8168

新西兰元/美元 0.6617 0.6662 -0.68 -15.13 0.7797

欧元/瑞郎 1.0649 1.0630 0.18 -11.44 1.2026

欧元/英镑 0.7015 0.7039 -0.34 -9.46 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4558 9.4906 -0.37 0.51 9.4688

美元/挪威克朗 8.1441 8.1458 -0.02 8.99 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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