重温稿-台湾货币市场：隔夜拆款利率略走高，因供应家数变少

* 资金宽裕但分配不均，隔拆利率略高 * 短票供给少，成交利率往低端靠拢 * 月底与股利发放令RP市场走钱变多 记者 董永年 路透台北7月30日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周四略微走高。资金调度人员表示，虽然 整体资金相当宽裕，但因分配不均，可提供拆出银行家数变少，使得隔夜银行间拆款加权平 均利率略为走扬至0.39%附近。 他们指出，受一大型民营银行因发放现金股利暂停拆出，以及央行周五续发14天期存单 等因素影响，拆入方欲以0.388%成本取得便宜的隔夜资金难度增加。目前有提供资金的几家 银行手头宽裕，满足需求不成问题，但必须适度调整利率。 〞拆款很久没看到0.39%了。〞一位大型公股银行人士说。 另一民营银行资金调度人士则称，今日拆入需求感觉不大，多以到期续做为主，外商银 行还是可以提供0.388%的利率，但公股银行则要0.39%。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.388% 0.387% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.388-0.470% 0.380-0.470% --两周拆款利率区间 0.420-0.470% 0.420-0.470% **短票利率往低端靠拢** 短票方面，票券商交易员表示，月底发票量偏少，除供应给特定大型金融机构外，主要 销售对象以能接受0.54%利率者为主。 一大型票券商主管指出，虽然是月底，但市场资金相当宽松。像是台电近日标售的短票 ，竟出现天期愈长利率愈低的怪现象，也显示银行为了去化资金，已不再对利率有所坚持。 〞台电昨天标145天，利率0.673%，但前天标133天，利率却是0.68%，而且昨天的量比 前天还大。〞票券商交易主管说。 他们表示，月底将届，银行势必要去化多余资金，因此今日包括公股银行在内的数家银 行，已经能接受0.54%的买票利率。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.54-0.55%，同上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 549%，前日为0.552%；上日成交量85.53亿台币，前日43.04亿台币。 台湾央行周四公布，共发行1,885.5亿台币定存单。较今日存单到期金额2,013.5亿台币 ，存单发行余额减128亿。 本周央行存单到期金额总计为1兆297.8亿；本周余日落点为周五802.50亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为748亿台币，累积超额准备为3,545台币、加 计前期1%的超额准备5,071亿台币。 **月底与股利发放造成波动** 债市附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，受企业发放现金股利以及月底效应影响， 法人与投信客户走钱，不过寿险与银行端资金宽裕，并未对利率造成影响。 今日有国泰金控 现金股利发放，金额251.26亿台币，再加上月底投信例行性 面临基金赎回。交易员表示，多家投信表示到期不续做，但也有客户强调，明日资金就会回 流。 〞钱是不缺，但感觉波动比较大。〞一位票券商交易员说。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要 成交在0.62-0.63%，利率约同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在 0.42%，大区间在0.44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区 间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有 所差异。(完) (审校 黄凯)