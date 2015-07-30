中国新债：上海市定向发行161.2亿元地方债，利率较下限上浮8%-10%

路透上海7月30日 - 中国上海市财政局周四公告，当日采用定向承销方式发行了总额为161.2亿元人民币的地方政府债券，其中一般债券89.2亿元，专项债券72亿元。

与此前多数省市定向发债较下限上浮15%左右幅度不同，上海市是次定向发行的地方债，上浮幅度在8%至10%之间。

上海市本次定向发行的一般债券期限包括三年、五年、七年和10年四种，利率分别为3.09%、3.42%、3.72%和3.78%。发行规模上，除三年期为9.1亿元外，其他三个期限同为26.7亿元。

专项债券包括五年和10年两种，发行量各为36亿元，发行利率和较下限上浮幅度与一般债券相同。

此前已有多地公布定向发行地方债情况，除河北省持平或贴近下限外，其余定向地方债利率较下限上浮幅度在15%-19%之间。

另外，上海市还将于下周四(8月6日)招标发行总额480.8亿元的一般和专项地方债，其中一般债规模386.8亿元，专项债94亿元。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)