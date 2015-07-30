路透基点：碧桂园将双档贷款规模从4亿美元提高至8亿美元--TRLPC

路透香港7月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在吸引到10家贷款银行后，中国房地产公司--碧桂园控股有限公司已将其双档贷款规模从最初目标4亿美元提高至8亿美元。

这笔贷款在6月底进入一般银团阶段，分为12亿港元(1.57亿美元)的A档和6.43亿美元的B档。

中国银行香港有限公司和上海浦东发展银行担任这笔四年期定期贷款的牵头行兼簿记行。

平安银行和永隆银行以牵头行的身份加入联贷，东亚银行、法国巴黎银行、中国建设银行、招商银行、创兴银行和兴业银行以主办行的身份参与。另两家银行担任安排行。

消息人士称，贷款签署日期料在7月31日。

利率较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点，平均贷款期限为3.675年，据此计算的最高综合收益为370个基点。

在香港注册的碧桂园(香港)发展有限公司以及在英属维尔京群岛注册九家附属公司为担保人。