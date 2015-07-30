国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水收窄，因库存由纪录高位回落

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡7月30日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周四收窄，因尽管炼厂继续出售现货船货，供给仍非常充足，但新加坡陆上库存显露减少迹象。
路透数据显示，周四380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨贴水2.92美元，上日报贴水3.09美元。
截至7月29日一周，新加坡燃料油库存减少2.7%至两周低点2,730万桶，低于此前一周的纪录高点2,800万桶。
出口略增加5%至560,000吨，受对孟加拉、中国和韩国的出口推升。
进口增幅较大，上升8%至154万吨。来自美国、土耳其、泰国、墨西哥、日本和巴西的船货均较前一周攀升。
标售消息面，据闻印度石油公司要出售15,000吨380-cst燃料油，船期定在8月26-28日，自印度港口霍尔迪亚发货。此次标售定于8月7日截标。
现货成交两笔。
联合石化自卢克石油(Lukoil)买入20,000吨380-cst燃料油，成交价格为每吨286美元，船期为8月25-29日。
联合石化售给兴隆20,000吨的380-cst燃料油，船期为8月25-29日，成交价格为较8月现货平均报价每吨贴水1美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”