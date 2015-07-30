马来西亚期市：棕榈油价格收升，交易商等候出口数据

路透雅加达7月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四小升，稍早曾刷新三 个月低位，尾随其他植物油的走势，交易商等待即将公布的月度出口数据 以寻求交投线索。 马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收高0.6%，报 每吨2,123马币，稍早一度触及2,099马币，为4月30日以来最低。 棕榈油价格7月已下跌5%。 “我们正在等待新的指引，”一国外国大宗商品经纪商驻吉隆坡交易 员表示。“我们等待明天将公布的月度出口数据以研判方向。” 成交量报36,393口，高于通常的35,000口。 路透市场分析师王涛表示，棕榈油料将跌至每吨2,088马币，因其已 跌破支撑位2,115马币。 第二位交易商表示，近来中国股市挫跌及其对需求的影响，已打压棕 榈油人气。 该位交易商并称，“棕榈油有一连串利空因素，包括中国和印度需求 放缓。” 在上档方面，马币兑美元在近17年低位附近交投，而指标棕榈油已反 映汇率因素，对棕榈油带来些许支撑。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)