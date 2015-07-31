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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 11:35 BJT

更正-马来西亚期市：棕榈油价格收升，交易商等候出口数据(7月30日)

(更正：最后一段应为“而马币是指标棕榈油的报价货币”，而非“而指
标棕榈油已反映汇率因素”)
    路透雅加达7月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四小升，稍早曾刷新三
个月低位，尾随其他植物油的走势，交易商等待即将公布的月度出口数据
以寻求交投线索。
    
    马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收高0.6%，报
每吨2,123马币，稍早一度触及2,099马币，为4月30日以来最低。
    
    棕榈油价格7月已下跌5%。
    
    “我们正在等待新的指引，”一国外国大宗商品经纪商驻吉隆坡交易
员表示。“我们等待明天将公布的月度出口数据以研判方向。”
    
    成交量报36,393口，高于通常的35,000口。
    
    路透市场分析师王涛表示，棕榈油料将跌至每吨2,088马币，因其已
跌破支撑位2,115马币。
    
    第二位交易商表示，近来中国股市挫跌及其对需求的影响，已打压棕
榈油人气。
    
    该位交易商并称，“棕榈油有一连串利空因素，包括中国和印度需求
放缓。”
    
    在上档方面，马币兑美元在近17年低位附近交投，而马币是指标棕榈
油的报价货币，这对棕榈油带来些许支撑。(完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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