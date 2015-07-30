美股业绩：时代华纳有线季度营收成长3.5%，不及预期

路透7月30日 - 时代华纳有线 公布季度营收成长3.5%，因该公司增加更多住宅用高速数据网络客户；时代华纳有线之前被Charter Communications 收购。

时代华纳有线6月30日止的第二季可归属于普通股股东的净利降至4.63亿美元，每股盈余(EPS)为1.62美元，上年同期分别为4.99亿及1.76美元。

排除特殊项目后的EPS为1.54美元，低于分析师平均预估的1.81美元。