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货币新闻 | 2015年 7月 30日 星期四 19:14 BJT

美股业绩：时代华纳有线季度营收成长3.5%，不及预期

路透7月30日 - 时代华纳有线 公布季度营收成长3.5%，因该公司增加更多住宅用高速数据网络客户；时代华纳有线之前被Charter Communications 收购。

时代华纳有线6月30日止的第二季可归属于普通股股东的净利降至4.63亿美元，每股盈余(EPS)为1.62美元，上年同期分别为4.99亿及1.76美元。

排除特殊项目后的EPS为1.54美元，低于分析师平均预估的1.81美元。

营收成长3.5%至59.3亿美元，而跟据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预期营收为59.4亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

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