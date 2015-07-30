美股业绩：时代华纳有线季度营收成长3.5%，不及预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月30日 - 时代华纳有线 公布季度营收成长3.5%，因该公司增加更多住宅用高速数据网络客户；时代华纳有线之前被Charter Communications 收购。
时代华纳有线6月30日止的第二季可归属于普通股股东的净利降至4.63亿美元，每股盈余(EPS)为1.62美元，上年同期分别为4.99亿及1.76美元。
排除特殊项目后的EPS为1.54美元，低于分析师平均预估的1.81美元。
营收成长3.5%至59.3亿美元，而跟据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预期营收为59.4亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。