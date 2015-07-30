巴股业绩：淡水河谷第二季重返获利，因提高产量及削减成本

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透里约热内卢7月30日 - 全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷 ，第二季重返获利，受惠于提高产量及削减成本，并让争夺市场份额的澳洲竞争对手备感压力。
淡水河谷周四公布第二季净利16.8亿美元，为一年来首见获利。该季净利较上年同期成长17.3%，且是路透调查六位分析师平均预估4.08亿美元的四倍多。
居功厥伟的是现金成本的降低，淡水河谷将铁矿石每吨生产成本降至15.8美元，第一季时为18.3美元。
重要的是，淡水河谷表示，衡量铁矿石销售获利指标的实际价格，从第一季的每吨46美元上升至50.6美元。(完) (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”