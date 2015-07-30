巴股业绩：淡水河谷第二季重返获利，因提高产量及削减成本

路透里约热内卢7月30日 - 全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷 ，第二季重返获利，受惠于提高产量及削减成本，并让争夺市场份额的澳洲竞争对手备感压力。

淡水河谷周四公布第二季净利16.8亿美元，为一年来首见获利。该季净利较上年同期成长17.3%，且是路透调查六位分析师平均预估4.08亿美元的四倍多。

居功厥伟的是现金成本的降低，淡水河谷将铁矿石每吨生产成本降至15.8美元，第一季时为18.3美元。