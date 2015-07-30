国际油市：柴油走强，因炼厂岁修令供应不足

路透新加坡7月30日 - 交易商表示，超低含硫柴油较指标柴油的升水 周四仍高于每桶2.50美元，因炼厂岁修令供应稀缺。 他们并称，日本和韩国炼厂料于第三季进行岁修，含硫10ppm柴油的 供应料将吃紧。 其中一位称，澳洲、东非及欧洲的燃料油需求情况良好。 但含硫500-ppm柴油供应仍然充沛，使得两种柴油之间有很大的价差 。 8月柴油利润周四持续下滑，维持在五年半低位，交易员表示，料将 进一步下滑。 他们并称，印度雨季开始，亦推升该地区的出口。 新加坡现货交易方面，有两笔柴油交易，一笔航煤交易。 兴隆向BP购买10万桶航煤，船期为8月14-18日，每桶较8月13-19日新 加坡报价均价贴水0.90美元。 联合石化向托克(Trafigura)出售25万桶含硫量500ppm柴油，船期为8 月16-20日，每桶较8月17-21日新加坡报价均价贴水0.80美元。 道达尔向维多公司出售15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月14-18日 ，每桶较8月12-18日新加坡报价均价贴水1美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)