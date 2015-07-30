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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 20:17 BJT

国际油市：柴油走强，因炼厂岁修令供应不足

路透新加坡7月30日 - 交易商表示，超低含硫柴油较指标柴油的升水
周四仍高于每桶2.50美元，因炼厂岁修令供应稀缺。
    
    他们并称，日本和韩国炼厂料于第三季进行岁修，含硫10ppm柴油的
供应料将吃紧。
    
    其中一位称，澳洲、东非及欧洲的燃料油需求情况良好。
    
    但含硫500-ppm柴油供应仍然充沛，使得两种柴油之间有很大的价差
。
    
    8月柴油利润周四持续下滑，维持在五年半低位，交易员表示，料将
进一步下滑。
    
    他们并称，印度雨季开始，亦推升该地区的出口。
    
    新加坡现货交易方面，有两笔柴油交易，一笔航煤交易。
    
    兴隆向BP购买10万桶航煤，船期为8月14-18日，每桶较8月13-19日新
加坡报价均价贴水0.90美元。
    
    联合石化向托克(Trafigura)出售25万桶含硫量500ppm柴油，船期为8
月16-20日，每桶较8月17-21日新加坡报价均价贴水0.80美元。
    
    道达尔向维多公司出售15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月14-18日
，每桶较8月12-18日新加坡报价均价贴水1美元。(完)
        
    NYMEX原油                NYMEX原油电子盘          [O
/SCN]
    NYMEX主力合约             伦敦布兰特主力合约       <L
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    产油国官方售价英文原文   

 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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