美股业绩：宝洁营收连续第六季下滑，强势美元压低海外营收

路透7月30日 - 全球最大消费性产品制造商宝洁(宝硷,P&G) 公布季度营收连续第六季下滑，因美元走强压低海外市场营收价值。

宝洁周四盘前股价小幅下跌，报80.43美元。

宝洁周二表示，David Taylor将在11月接替A.G. Lafley担任执行长，而该公司正在想办法扭转营收下滑趋势。

宝洁自2014年以来已经出售50个品牌，藉以简化其投资组合，并将重点放在成长更快的产品线。

最新一轮的分拆行动包含43个品牌，其中包括本月以125亿美元卖给香水制造商Coty Inc 的威娜(Wella)及可丽柔(Clairol)等护发产品。

宝洁在6月30日止第四季营收下滑9.2%至177.9亿美元，其中强势美元造成的冲击高达9个百分点。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估营收为179.8亿美元。

在截至6月30日止的12个月内，美元升值约20%，减损换算成美元的海外营收。

宝洁约有三分之二营收来自国际市场，该公司已经持续调高价格以抵销美元冲击，但客户却因此转向更为便宜的国内替代品。

该公司称，第四季度可归属于宝洁的净利下滑80%至5.21亿美元，每股盈余为0.18美元。

宝洁第四季时变更委内瑞拉业务的会计方法，以反映其无法转换货币或支付股利的情形，这造成了20.3亿美元的费用。