东南亚股市：多数因美联储乐观看法上涨；新加坡收跌

路透7月30日 - 多数东南亚股市周四上涨，此前美国联邦储备理事会 (美联储/FED)表示国内经济与就业市场持续增强，令美联储最早于9月升 息的大门敞开。 联储官员在结束了为期两日的会议后，认为尽管能源行业出现滑坡， 且有来自海外的不利因素，但美国经济已经克服了首季的低迷表现，正在 “以适度的步伐扩张”。 菲律宾股市 收涨0.4%，越南股市 收复稍早跌势，收高0. 3%，马来西亚股市 小涨0.1%。 印尼股市 抹去稍早涨幅，下跌0.2%，报在16个月低点，新加 坡股市 收盘下跌1.1%，创下12月中以来最低。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 372.82 -2.34 -0.62 -9.24 410.77 新加坡 3249.52 -34.48 -1.05 -3.44 3365.15 马来西亚 1699.92 0.93 +0.05 -3.48 1761.25 泰国 1417.49 9.42 +0.67 -5.35 1497.67 印尼 4712.49 -8.63 -0.18 -9.84 5226.95 菲律宾 7510.39 27.56 +0.37 +3.87 7230.57 越南 626.57 1.87 +0.30 +14.83 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)