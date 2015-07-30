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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 20:28 BJT

东南亚股市：多数因美联储乐观看法上涨；新加坡收跌

路透7月30日 - 多数东南亚股市周四上涨，此前美国联邦储备理事会
(美联储/FED)表示国内经济与就业市场持续增强，令美联储最早于9月升
息的大门敞开。
    
    联储官员在结束了为期两日的会议后，认为尽管能源行业出现滑坡，
且有来自海外的不利因素，但美国经济已经克服了首季的低迷表现，正在
“以适度的步伐扩张”。 

    菲律宾股市 收涨0.4%，越南股市 收复稍早跌势，收高0.
3%，马来西亚股市 小涨0.1%。

    印尼股市 抹去稍早涨幅，下跌0.2%，报在16个月低点，新加
坡股市 收盘下跌1.1%，创下12月中以来最低。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   372.82    -2.34   -0.62  
 -9.24   410.77
    新加坡                   3249.52   -34.48   -1.05  
 -3.44  3365.15
    马来西亚                  1699.92     0.93   +0.05  
 -3.48  1761.25
    泰国                      1417.49     9.42   +0.67  
 -5.35  1497.67
    印尼                      4712.49    -8.63   -0.18  
 -9.84  5226.95
    菲律宾                     7510.39    27.56   +0.37  
 +3.87  7230.57
    越南                        626.57     1.87   +0.30  
+14.83   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
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    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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