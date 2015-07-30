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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 21:21 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升至一个半月高位

路透新加坡7月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四触及一个半月高点，
但在9月从西方抵达亚洲船货的最终数据尚未明朗下，交易商预期市况将
较为动荡。
    
    下个月从西方包括欧洲与地中海运抵亚洲的船货，料为190万吨。
    
    “9月抵达的船货将较少，我们可能会有一些供应紧俏，因为主要裂
解厂预计进行的维修都已经完成，”驻新加坡一名交易商表示。
    
    台湾中国石油公司在市场上透过7月31日截止的标购，求购9月11-25
日目的地为高雄的3.5万吨重质石脑油，以及另外3.5万吨的全馏分石脑油
。标购有效期限至8月3日。
    
    新加坡现货市场方面，贡渥(Gunvor)向BP购买船期8月21-25日的92号
汽油船货，价格为每桶69美元。(完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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