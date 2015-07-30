国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升至一个半月高位

路透新加坡7月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四触及一个半月高点， 但在9月从西方抵达亚洲船货的最终数据尚未明朗下，交易商预期市况将 较为动荡。 下个月从西方包括欧洲与地中海运抵亚洲的船货，料为190万吨。 “9月抵达的船货将较少，我们可能会有一些供应紧俏，因为主要裂 解厂预计进行的维修都已经完成，”驻新加坡一名交易商表示。 台湾中国石油公司在市场上透过7月31日截止的标购，求购9月11-25 日目的地为高雄的3.5万吨重质石脑油，以及另外3.5万吨的全馏分石脑油 。标购有效期限至8月3日。 新加坡现货市场方面，贡渥(Gunvor)向BP购买船期8月21-25日的92号 汽油船货，价格为每桶69美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)