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货币新闻 | 2015年 7月 30日 星期四 21:50 BJT

美国热股：信诺集团盘初股价小跌，此前公布获利增长

路透7月30日 - 健康保险业者信诺集团 稍早公布季度获利成长2.6%，因及商业及政府业务客户增加；本月稍早信诺已同意被Anthem Inc 以470亿美元并购。

信诺集团盘初股价跌0.13%至145.22美元，上交易日收报145.41美元。(完)

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