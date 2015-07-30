金属期市：期铜下滑，因美联储会议后美元走高且中国股市续跌

* LME铜和镍库存连续两日增加

* 中国保税仓库铜升水跳升10美元，至3月来最高水准

* 印尼Timah预计8月锡出口延迟

路透伦敦7月30日 - 伦敦期铜周四下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三为美国可能升息设定基调后，美元上涨，且中国股市下跌令投资者担心中国需求。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.3%，收报每吨5,260美元，昨日上涨0.6%且盘中触及六日最高5,398美元。期铜在今年迄今下跌约17%。

美元走高，因美联储周三表示美国经济和就业市场不断增强，保留了9月升息的可能性。

“美国9月升息仍然是可能的，美元上涨向金属施压，”中银国际驻伦敦的商品市场策略部门主管Xiao Fu表示，“对中国股市的人气仍然很脆弱。”

中国股市沪综指周四震荡收跌2.2%。分析师指出，沪综指今日盘中反复震荡，多空围绕3,800点展开争夺，虽然军工、装备等二线蓝筹交投活跃，但金融、石油等权重蓝筹板块走势低迷拖累大盘，致尾盘大幅跳水，预计大盘短线仍处于偏弱势整理格局。

LME铜库存连续第二日增加，凸显全球铜供应过多。

“铜价进一步下跌后才反弹的可能性更大，因为供需不平衡，供应方需要时间来做出反应，”Fu补充说。

有迹象显示中国消费者需求增强，中国保税仓库铜升水周四跳升10美元，至3月中来最高水准85美元，之后回稳。

期锡 没有跟随其他金属下跌的走势，上涨0.3%，收报每吨16,190美元，受印尼锡出口付运延迟的消息提振。

印尼PT Timah 称，8月大部份时间锡出口将无法付运，因为印尼政府在实施新的付运规定时出现延迟。

供应过多使期镍 收低2%，报每吨11,025美元，此前LME数据显示镍库存继续增加。