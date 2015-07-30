芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第三日收高，因出口需求强劲

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥7月30日 - 美国大豆期货周四连升第三日，交易商称，受出口需求增强的迹象支撑。
现货市场上涨也支持近月大豆期货，美国中西部8月天气有些不确定，提振新作大豆期货。
豆粕期货上升，涨幅超过大豆。交易商表示，豆粕供应紧张，因美国大豆运送缓慢和大豆加工厂进行季节性维修，令大豆压榨能力下降。
美国农业部周四表示，最新一周出口销售旧作大豆总计41.67万吨，高于预估的10-20万吨。
美国农业部也表示，出口销售14万吨2015-16作物年度大豆到未知的目的地。
最新一周出口销售2014-15年豆油7.48万吨，预估为1-1.5万吨。
8月大豆期货合约 收高7-1/4美分，报每蒲式耳9.90-1/4美元。
8月豆粕合约 收高7.1美元，报每短吨357.1美元。8月豆油合约 升0.07美分，报30.28美分。
今日CBOT大豆预估成交量为178,385口，豆粕为104,338口，豆油为97,334口。(完)
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CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。