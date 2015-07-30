美国股市：基本收平，Expedia盘后跳涨

* 美国第二季经济加速成长

* Facebook和Whole Foods下跌，受业绩拖累

* 道指微幅下跌0.03%，标普500指数持平，Nasdaq指数上扬0.33%

路透7月30日 - 美国股市周四收盘基本持平，因投资者消化表现平平的企业季报和显示美国第二季经济加速成长的最新报告。

宝洁(宝硷,P&G)、Facebook 和Whole Foods Market 公布的季报均不及投资者预期，宝洁下挫4.0%，Facebook下滑1.8%，Whole Foods大跌11.6%。

美国第二季经济加速成长，因强劲的消费者支出抵销了企业设备支出不振的拖累，这意味着经济动能稳定可能带动美国联邦储备理事会(FED/美联储)更加接近于今年升息。

迄今已有逾半的美国企业公布了第二季业绩，成绩良莠不齐，且市场密切关注美联储的升息时机，投资者周四没有找到理由进一步推高股市。

“自大约年初以来，股指一直留守在3%的波动区间内，”Greentree Brokerage Services的Warren West表示，“没有诱因促使投资者推动股指在任何一个方向上突破这一区间。”

道琼工业指数 微幅收跌5.41点，或0.03%，至17,745.98点；标准普尔500指数 微升0.06点，至2,108.63点；Nasdaq指数 收升17.05点，或0.33%，至5,128.79点。

标准普尔500指数10大类股中有六种上涨，公用事业指数 上扬0.72%，领升大盘，而能源指数下挫0.65%，是最大跌幅的板块。

周四美国GDP报告提振美元表现，因一些投资者押注美国将在9月，而非12月，升息。美元指数 攀升0.6%，报97.545，此前触及一周最高水准。

迄今有64%的标普500指数成份股企业公布了第二季业绩，汤森路透数据显示，分析师预计标普500指数成份股企业总体盈利将上升1%，营收下降3.6%。

估值偏高仍然令投资者担忧。StarMine提供的数据显示，标普500指数市盈率为16.8倍，高于14.7倍的10年中值。

“盈利并没有大幅增长，”LPL Financial投资策略师John Canally表示，“我们处于低增长的环境中，任何进一步拖累企业盈利增长的因素都对市场不利。”

LinkedIn 在盘后交易中先扬后抑，Expedia 急升6%，此前两家公司公布季度业绩。

在周四常规交易时段，运动鞋生产商和零售商Skechers USA 劲涨16%，受季度营收好于预期推动。

根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约64股，低于本月迄今日成交均值67亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股的比率为1.04:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股的比率为1.10:1。

有35只标普500指数成份股触及52周新高，7只触及新低；有70只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，79只触及新低。(完)