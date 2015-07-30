韩国数据：8月制造业景气判断指数升至73，从7月触及的六年低位反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔7月31日 - 韩国央行周五公布，一项衡量韩国制造商对未来一个月信心的指标在8月上升，从7月触及的六年低位反弹。
韩国央行在声明中称，经季节调整的8月制造业景气判断指数上升至73，7月为67，后者为2009年中来最低水准，受出口疲弱拖累。
数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。上次该指数在100以上是在2010年9月。
未经季节性调整的各项制造业分项指数全面上升，代表韩国大型企业集团和出口商的分项指数升幅最大。
分析师认为，韩元兑美元 在今年稳步下跌，很可能在短期内扶助韩国出口商的业务。截至周四，韩元兑美元在7月录得约4.5%的跌幅。
一些受访企业表示，内需疲弱和经济状况的不确定性为公司未来业务带来最大的困扰。
央行表示，这次调查是在7月17-24日访问了全国逾1,700家制造企业。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”