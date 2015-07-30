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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 79.96 -0.30 -0.37 1251399

京东 33.37 +0.08 +0.24 3832341

新浪 40.62 -0.56 -1.36 659262

搜狐 46.95 +0.68 +1.47 767830

网易 141.03 -0.44 -0.31 452490

百度 174.47 +4.46 +2.62 7022972

台湾

台湾积体电路 22.70 +0.59 +2.67 2990833

联电 1.81 +0.09 +5.23 306387

日月光 5.48 +0.20 +3.79 495450

硅品精密 5.70 +0.43 +8.16 1922969

和信超媒体 0.69 +0.00 +0.01 28361

友达 3.50 +0.05 +1.45 612603

中华电信 30.94 +0.38 +1.24 47815

台湾国际航电 42.19 -0.50 -1.17 1701897

香港

中国移动 64.04 +0.29 +0.45 157461

中国联通 13.91 -0.01 -0.07 114001

中国电信 55.86 -0.07 -0.13 9172

中芯国际 4.48 -0.05 -1.10 5656

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 64

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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