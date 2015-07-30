《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 79.96 -0.30 -0.37 1251399
京东 33.37 +0.08 +0.24 3832341
新浪 40.62 -0.56 -1.36 659262
搜狐 46.95 +0.68 +1.47 767830
网易 141.03 -0.44 -0.31 452490
百度 174.47 +4.46 +2.62 7022972
台湾
台湾积体电路 22.70 +0.59 +2.67 2990833
联电 1.81 +0.09 +5.23 306387
日月光 5.48 +0.20 +3.79 495450
硅品精密 5.70 +0.43 +8.16 1922969
和信超媒体 0.69 +0.00 +0.01 28361
友达 3.50 +0.05 +1.45 612603
中华电信 30.94 +0.38 +1.24 47815
台湾国际航电 42.19 -0.50 -1.17 1701897
香港
中国移动 64.04 +0.29 +0.45 157461
中国联通 13.91 -0.01 -0.07 114001
中国电信 55.86 -0.07 -0.13 9172
中芯国际 4.48 -0.05 -1.10 5656
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 64
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”