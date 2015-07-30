美国债市：7月29日当周外国央行增持美国公债，减持机构债--FED

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约7月30日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：
截至7月29日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加260.67亿美元，至3.352兆(万亿)美元。
外国央行持有的美国公债当周增加279.43亿美元，至3.011兆美元。
外国央行持有的美国机构债当周减少17.07亿美元，至2,968.27亿美元。
如欲查看美联储报告全文，请点选：
(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”