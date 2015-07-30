企业结盟：日本零售商Seven & i与迅销计划展开全面合作

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月31日 - 一位消息人士周五透露，日本零售商Seven & i Holdings Co 与迅销 计划今年进行大范围合作，包括推出一个新的服装品牌。
该人士称，合作还将包括允许顾客在7-Eleven便利店购买优衣库的休闲服装产品，但不涉及资本方面的往来。
未能立即联系到两家公司的媒体代表对此置评。
日本经济新闻周五报导，两家公司还希望进行海外合作。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”