企业结盟：日本零售商Seven & i与迅销计划展开全面合作

路透东京7月31日 - 一位消息人士周五透露，日本零售商Seven & i Holdings Co 与迅销 计划今年进行大范围合作，包括推出一个新的服装品牌。

该人士称，合作还将包括允许顾客在7-Eleven便利店购买优衣库的休闲服装产品，但不涉及资本方面的往来。

未能立即联系到两家公司的媒体代表对此置评。

日本经济新闻周五报导，两家公司还希望进行海外合作。(完)