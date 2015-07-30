表格：韩国6月工业生产较前月增长2.3%，服务业产出下降1.7%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔7月31日 - 周五公布的数据显示，韩国6月经季节调整工业生产较前月增长2.3%，结束连续三月的下降趋势，且远超市场预期增幅0.1%。
以下为6月工业生产、零售销售及投资数据细节，除特别注明外，较上月为经季节调整百分比变动率。
6月 *5月
较上年同期 较前月 较上年同期 较前月
工业生产 1.2 2.3 -3.0 -1.6
库存 5.8 -- 3.4 --
平均工厂运转率(%) 75.2 73.2
服务业产出 0.7 -1.7 2.5 -0.4
零售销售 0.8 -3.7 3.3 -0.1
资本投资 11.9 3.8 0.8 -1.3
注：* 为修正值。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”