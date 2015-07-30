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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 07:35 BJT

表格：韩国6月工业生产较前月增长2.3%，服务业产出下降1.7%

路透首尔7月31日 - 周五公布的数据显示，韩国6月经季节调整工业生产较前月增长2.3%，结束连续三月的下降趋势，且远超市场预期增幅0.1%。

以下为6月工业生产、零售销售及投资数据细节，除特别注明外，较上月为经季节调整百分比变动率。

　　　　　　　　　　　　　6月 *5月

较上年同期 较前月 较上年同期 较前月

工业生产　　　　 　1.2 2.3 -3.0 -1.6

库存 5.8 -- 3.4 --

平均工厂运转率(%) 75.2 73.2

服务业产出 0.7 -1.7 2.5 -0.4

零售销售 0.8 -3.7 3.3 -0.1

资本投资 11.9 3.8 0.8 -1.3

注：* 为修正值。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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