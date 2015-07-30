金砖国家：7月30日股汇市收盘纵览

路透7月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月30日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.67%，至894.07点。

中国股市：沪综指震荡收跌2.2%，权重蓝筹板块走势低迷拖累大盘

中国汇市：人民币微幅收贬至逾一周低位，但大行结汇令贬值预期难释放

香港股市：收低，受中国内地股市大跌拖累

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巴西股市：拉美股汇市双双下滑，因美国最新国内生产总值(GDP)数据支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内升息的预期，而对于越来越容易受到中国经济放缓拖累的市场而言，流动性有可能会下降。巴西股市还受到银行类股下跌进一步拖累，指标Bovespa指数 收跌0.69%至49,897.403点。

巴西汇市：美国第二季经济成长加速，表明美联储正稳步走向年内升息，该消息拖累拉美货币下滑。有关中国股市暴跌有可能加速该国经济放缓的担忧也令拉美货币承压。拉美多数国家都严重依赖对中国的出口。此外，围绕巴西可能丧失投资级信用评级的担忧也给巴西雷亚尔带来拖累。雷亚尔 周四收报3.3700/10，上日收报3.3281/93。

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南非股市：连续第二个交易日收高，但是大宗商品抛盘加重令股市上行动能受抑。Top-40指数 收涨0.42%至46,302.48点。大盘综合指数 涨0.34%至51,774.41 点。

南非汇市：兰特兑美元跌至14年低点，因投资人抛售新兴市场货币

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印度股市：连续第二个交易日上涨，受强劲业绩报告及对拟议国家税收法案的持续乐观情绪提振。BSE指数 收涨0.51%至27,705.35点；NSE指数 上涨0.56%至8,421.80点。

印度汇市：卢比兑美元 收报64.0400/64.0500，上日报63.9100/63.9200。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.22%至867.740点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.24%至472.25点。