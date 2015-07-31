中国基金：南方等三基金公司今各发一只基金，疑似为国家队救市定制

路透上海7月31日 - 在中国两大基金公司华夏和嘉实稍早一天各募集逾400亿元人民币的混合型基金后，南方基金、易方达基金和招商基金周五亦将各发行一只混合型基金，发行期仅一天，市场猜测这些基金系为国家队入场救市而定制。

7月13日，华夏新经济灵活配置混合发起式基金和嘉实新机遇混合发起式基金分别发售并于当天宣告成立，首募规模分别为400.11亿元和400.10亿元，事后业内人士称这是为中国证券金融股份有限公司“定制”的基金。

今日发行的上述三只新产品，分别为南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金，和招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金。

与同类普通偏股型基金1,000元的首次认购门槛不同，易方达瑞惠灵活的首次认购最低金额为5万元，而招商丰庆则高达50万元，南方消费活力尽管首次认购最低金额为1,000元，但其发售渠道仅为公司直销柜台。据国内媒体周五报导，个人欲认购南方消费活力基金的门槛为50万元。