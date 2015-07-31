中国基金：南方等三基金公司今各发一只基金，疑似为国家队救市定制

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月31日 - 在中国两大基金公司华夏和嘉实稍早一天各募集逾400亿元人民币的混合型基金后，南方基金、易方达基金和招商基金周五亦将各发行一只混合型基金，发行期仅一天，市场猜测这些基金系为国家队入场救市而定制。
7月13日，华夏新经济灵活配置混合发起式基金和嘉实新机遇混合发起式基金分别发售并于当天宣告成立，首募规模分别为400.11亿元和400.10亿元，事后业内人士称这是为中国证券金融股份有限公司“定制”的基金。
今日发行的上述三只新产品，分别为南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金，和招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金。
与同类普通偏股型基金1,000元的首次认购门槛不同，易方达瑞惠灵活的首次认购最低金额为5万元，而招商丰庆则高达50万元，南方消费活力尽管首次认购最低金额为1,000元，但其发售渠道仅为公司直销柜台。据国内媒体周五报导，个人欲认购南方消费活力基金的门槛为50万元。
此前有媒体报导称，作为救市手段之一，中证金公司将向国内五家大型基金公司申购2,000亿元主动型基金份额，这五家基金公司分别是华夏基金、嘉实基金、南方基金、易方达基金、招商基金。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。