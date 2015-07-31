《中国重要政经日程》--7月31日

==========================今日重要政经日程==========================

7/31（周五）

*--10:00 国新办举行国务院政策例行吹风会，住房城乡建设部副部长陆克华、旅游局副局长吴文学介绍推进城市地下综合管廊建设及促进旅游消费和投资有关政策，并答记者问。

--至8月1日 由中国城市和小城镇改革发展中心、《财经》杂志联合主办的2015（夏季）崇礼中国城市发展论坛召开。论坛主题为“解码京津冀——演进趋势与协同红利”。

==========================近期重要政经日程==========================

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

9/23（周三）

--由中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年9月23-24日在中国上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程