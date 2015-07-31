更新版 1-韩国数据：6月工业生产较前月升2.3%，结束连三月跌势且远超预期

“今天的数据结果不错，但我认为还没有好到能成为上修第二季国内生产总值(GDP)的根据，因为4月和5月都是跌的。”An Ki-tae称。

本月稍早公布的数据显示，韩国第二季经济创六年来最慢增速，较前季仅成长0.3%。

6月工业生产较去年同期上升1.2%，路透调查中分析师预计为下降1.0%。5月修正后为下降3.0%。

统计局数据还显示，6月经季节调整服务业产出较前月下降1.7%，5月修正后为下降0.4%。

企划财政部的An并称，由于将近年底时通胀料上升，且本月通过的追加预算可望提振经济，韩国央行料不会再降息。