更新版 1-韩国数据：6月工业生产较前月升2.3%，结束连三月跌势且远超预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“今天的数据结果不错，但我认为还没有好到能成为上修第二季国内生产总值(GDP)的根据，因为4月和5月都是跌的。”An Ki-tae称。
本月稍早公布的数据显示，韩国第二季经济创六年来最慢增速，较前季仅成长0.3%。
6月工业生产较去年同期上升1.2%，路透调查中分析师预计为下降1.0%。5月修正后为下降3.0%。
统计局数据还显示，6月经季节调整服务业产出较前月下降1.7%，5月修正后为下降0.4%。
企划财政部的An并称，由于将近年底时通胀料上升，且本月通过的追加预算可望提振经济，韩国央行料不会再降息。
“一如往常，制造业数据并非决定利率的主要因素。”他说。(完) (编译 刘秀红/张若琪 审校 王丽鑫/杜明霞)
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