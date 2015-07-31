《中国报摘》--中国证券报7月31日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--中国中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作，并强调要坚持以经济建设为中心，保持宏观政策连续性和稳定性，坚持积极的财政政策不变调；稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性，提高服务实体经济能力和水平。
* 其他:
--中国基金业协会数据显示，截至2015年6月底，深圳地区基金管理公司及其子公司管理资产总规模达4.9万亿元，占全国基金行业管理规模的30.13%；在全国排名前十的基金公司中，深圳地区占5席，管理规模总计2.8万亿元。
--随着分层制度推出时点临近，新三板制度建设越来越受到市场关注。业内人士建议，分层应侧重流动性标准及财务标准。部分专家表示，新三板应尽快推出分层制度，在此基础上实施不同的信息披露制度，引入不同风险偏好的投资者。
--不到一年时间，近三分之一的信托公司就已成为“私募基金管理人”；今年二季度以来，信托公司扎堆在中国证券投资基金业协会备案，目前已经有21家信托公司，至少23家信托专业子公司备案成为私募基金管理人。
--从发改委举行的新闻发布会获悉，下一步将支持机器人行业的发展，预计2014-2020年，中国工业机器人系统的总安装量需求范围在63.8万-176万台套，综合估计本体市场总规模将超千亿。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。