《中国报摘》--中国证券报7月31日

* 头版头条:

--中国中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作，并强调要坚持以经济建设为中心，保持宏观政策连续性和稳定性，坚持积极的财政政策不变调；稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性，提高服务实体经济能力和水平。

* 其他:

--中国基金业协会数据显示，截至2015年6月底，深圳地区基金管理公司及其子公司管理资产总规模达4.9万亿元，占全国基金行业管理规模的30.13%；在全国排名前十的基金公司中，深圳地区占5席，管理规模总计2.8万亿元。

--随着分层制度推出时点临近，新三板制度建设越来越受到市场关注。业内人士建议，分层应侧重流动性标准及财务标准。部分专家表示，新三板应尽快推出分层制度，在此基础上实施不同的信息披露制度，引入不同风险偏好的投资者。

--不到一年时间，近三分之一的信托公司就已成为“私募基金管理人”；今年二季度以来，信托公司扎堆在中国证券投资基金业协会备案，目前已经有21家信托公司，至少23家信托专业子公司备案成为私募基金管理人。