《全球主要国家债券发行预告》--7月31日-8月7日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日 时间 国家 规模 发行细节 期 8/3 1350 法国 标售国库券(BTF) 8/4 日本 标售10年期公债 8/4 英国 标售2025年到期票息2%公债 8/5 日本 标售六个月期贴现国库券 8/5 德国 40亿欧 标售五年期联邦债券
元 8/6 日本 标售三个月期贴现国库券 8/6 法国 标售OAT债券 8/6 日本 提高流动性债券标售 8/6 西班牙 标售公债
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘秀红；审校 杜明霞)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。