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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 08:11 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月31日-8月7日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日 时间 国家 规模 发行细节 期 8/3 1350 法国 标售国库券(BTF) 8/4 日本 标售10年期公债 8/4 英国 标售2025年到期票息2%公债 8/5 日本 标售六个月期贴现国库券 8/5 德国 40亿欧 标售五年期联邦债券

元 8/6 日本 标售三个月期贴现国库券 8/6 法国 标售OAT债券 8/6 日本 提高流动性债券标售 8/6 西班牙 标售公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘秀红；审校 杜明霞)

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