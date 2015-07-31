《香港报摘》--经济日报7月31日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**头版头条**
--香港房屋协会私人住宅项目长沙湾喜漾首批80伙以低于同区价约1成推出，下周六开售。
**其他**
--外电指，长和 与VimpelCom 就合并意大利无綫通讯业务即将达成共识，最快下周公布。
--永利澳门 第二季现金经营溢利1.73亿美元，按年大跌43.5%，符合市场预期。
--尽管内地消费市道放缓，男装品牌卡宾 上半年纯利增近31.9%至1.49亿元人民币，公司表示将集中开设代销店，自营店开店目标或未能完成。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。