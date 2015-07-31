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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 08:16 BJT

《香港报摘》--经济日报7月31日

**头版头条**

--香港房屋协会私人住宅项目长沙湾喜漾首批80伙以低于同区价约1成推出，下周六开售。

**其他**

--外电指，长和 与VimpelCom 就合并意大利无綫通讯业务即将达成共识，最快下周公布。

--永利澳门 第二季现金经营溢利1.73亿美元，按年大跌43.5%，符合市场预期。

--尽管内地消费市道放缓，男装品牌卡宾 上半年纯利增近31.9%至1.49亿元人民币，公司表示将集中开设代销店，自营店开店目标或未能完成。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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