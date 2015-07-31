《新兴市场重要经济事件预告》--7月31日-8月7日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月31日(五)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。
8月3日(一)
暂无重要经济事件。
8月4日(二)
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议(0800)。
孟买--印度央行举行货币政策会议。
布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议。
8月5日(三)
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议(0730)。
布达佩斯--匈牙利央行公布7月政策会议的会议记录(1200)。
8月6日(四)
布拉格--捷克央行举行货币政策会议，宣布利率决议(1100)。
8月7日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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