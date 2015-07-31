《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月31日

*工商时报：

--明年1月1日公告地价又将调整，由于过去三年土地公告现值调幅达38%，调升幅度相当高，加上政府倾向拉高公告地价的态度，明年公告地价调幅有可能创下1994年后、近20年来新高，未来每年缴交的地价税势必又将增加，对旧公寓、透天厝、地上权宅、商办及地主影响最为明显。

--台塑集团宣布，日本JFE钢铁将投资台塑河静钢铁公司5%股权，投资金额约2.25亿美元；双方将透过技术协助及供应钢铁产品等方式深化合作。未来台塑河静钢铁、中钢 及JFE钢铁将力拚成越南、东南亚国协(ASEAN)优质钢铁产品来源的关键地位。

*经济日报：

--远传电信 进军有线电视市场，董事会昨日通过以债权持有方式，与全台最大有线电视业者中嘉网路建立战略合作关系，打进用户家庭的最后一哩路。据了解，全案收购金额低于700亿台币，是台湾近两年交易金额最大的并购案。

--半导体封测龙头日月光 营运长吴田玉昨日表示，从客户端释出的订单展望来看，半导体库存调整已松开煞车，可望于本季进入尾声，第四季传统购物节庆的旺季备货效应也可期待，日月光下半年展望相对乐观，维持先前释出的逐季成长基调不变。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。