《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月31日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
*工商时报：
--明年1月1日公告地价又将调整，由于过去三年土地公告现值调幅达38%，调升幅度相当高，加上政府倾向拉高公告地价的态度，明年公告地价调幅有可能创下1994年后、近20年来新高，未来每年缴交的地价税势必又将增加，对旧公寓、透天厝、地上权宅、商办及地主影响最为明显。
--台塑集团宣布，日本JFE钢铁将投资台塑河静钢铁公司5%股权，投资金额约2.25亿美元；双方将透过技术协助及供应钢铁产品等方式深化合作。未来台塑河静钢铁、中钢 及JFE钢铁将力拚成越南、东南亚国协(ASEAN)优质钢铁产品来源的关键地位。
*经济日报：
--远传电信 进军有线电视市场，董事会昨日通过以债权持有方式，与全台最大有线电视业者中嘉网路建立战略合作关系，打进用户家庭的最后一哩路。据了解，全案收购金额低于700亿台币，是台湾近两年交易金额最大的并购案。
--半导体封测龙头日月光 营运长吴田玉昨日表示，从客户端释出的订单展望来看，半导体库存调整已松开煞车，可望于本季进入尾声，第四季传统购物节庆的旺季备货效应也可期待，日月光下半年展望相对乐观，维持先前释出的逐季成长基调不变。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。