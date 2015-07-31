《香港报摘》--信报7月31日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**头版头条**
--香港房屋协会私人住宅项目长沙湾喜漾周四单日录得800张支票认购，超额9倍，业界预期或会冻结同区二手物业成交。
**其他**
--太平洋航运 因乾散货运市场低迷，上半年营业额按年减少30%，但扭亏为盈，受助于燃油对冲合约以及出售纽西兰添油船服务合营权益带来收益。
--长江基建 合营公司所收购的Eversholt Rail宣布，与英国First Great Western签订合约，以经营租赁方式购买并租赁173辆新卡车，涉资超过3.6亿英镑。
--徽商银行 拥有两成股权的内地汽车金融公司奇瑞徽银已在香港联交所上传初步招股文件，中金香港为其独家保荐人。以招股价中位数计，集资所得净额料达30.77亿港元。
--中国太平保险 预告截至6月底止中期盈利按年增长超过180%，因权益类投资实现收益录得非常大幅的增长。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。