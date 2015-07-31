《香港报摘》--信报7月31日

**头版头条**

--香港房屋协会私人住宅项目长沙湾喜漾周四单日录得800张支票认购，超额9倍，业界预期或会冻结同区二手物业成交。

**其他**

--太平洋航运 因乾散货运市场低迷，上半年营业额按年减少30%，但扭亏为盈，受助于燃油对冲合约以及出售纽西兰添油船服务合营权益带来收益。

--长江基建 合营公司所收购的Eversholt Rail宣布，与英国First Great Western签订合约，以经营租赁方式购买并租赁173辆新卡车，涉资超过3.6亿英镑。

--徽商银行 拥有两成股权的内地汽车金融公司奇瑞徽银已在香港联交所上传初步招股文件，中金香港为其独家保荐人。以招股价中位数计，集资所得净额料达30.77亿港元。

--中国太平保险 预告截至6月底止中期盈利按年增长超过180%，因权益类投资实现收益录得非常大幅的增长。（完）

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