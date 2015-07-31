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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 08:26 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月31日

路透香港7月31日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7522港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数周四收低5.41点，或0.03%，报17,745.98点。因投资者消化表现平平的企业季报和显
 示美国第二季经济加速成长的最新报告。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       125.910   -1.36      30451             9.761       0.42
 中国铝业                       8.780   -4.04      41639             2.723      -0.64
 中国移动                      64.040    0.45     157461            99.290      -0.61
 中国人寿                      18.760   -2.90     121203            29.086       0.64
 中石油                       100.110   -2.35      14609             7.761      -0.38
 中石化                        75.920   -1.40      21970             5.885      -0.08
 汇丰控股                      45.010   -0.16    1279500            69.785       0.27
 中电信                        55.860   -0.13       9172             4.330       0.71
 中国联通                      13.910   -0.07     114001            10.783       0.97
 兖州煤业                       5.660   -2.25      10980             4.388       0.64
 华能国际                      48.050   -2.06      11539             9.312      -0.51
 南方航空                      49.380   -2.39      10229             7.656       0.74
 东方航空                      40.330   -6.64       5861             6.253       0.05
 中芯国际                       4.480   -1.10       5656             0.695      -0.77
 
    （完）

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