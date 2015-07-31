《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月31日

路透香港7月31日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7522港元 ) 美股道琼工业指数周四收低5.41点，或0.03%，报17,745.98点。因投资者消化表现平平的企业季报和显 示美国第二季经济加速成长的最新报告。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 125.910 -1.36 30451 9.761 0.42 中国铝业 8.780 -4.04 41639 2.723 -0.64 中国移动 64.040 0.45 157461 99.290 -0.61 中国人寿 18.760 -2.90 121203 29.086 0.64 中石油 100.110 -2.35 14609 7.761 -0.38 中石化 75.920 -1.40 21970 5.885 -0.08 汇丰控股 45.010 -0.16 1279500 69.785 0.27 中电信 55.860 -0.13 9172 4.330 0.71 中国联通 13.910 -0.07 114001 10.783 0.97 兖州煤业 5.660 -2.25 10980 4.388 0.64 华能国际 48.050 -2.06 11539 9.312 -0.51 南方航空 49.380 -2.39 10229 7.656 0.74 东方航空 40.330 -6.64 5861 6.253 0.05 中芯国际 4.480 -1.10 5656 0.695 -0.77 （完）